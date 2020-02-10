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Число жертв коронавируса перевалило за 900 человек

10 февраля 2020, 06:59

Количество заболевших смертельным коронавирусом превысило 40 тысяч человек.

Коронавирус
Коронавирус  продолжает убивать людей/ Reuters

За сутки в Китае зарегистрировано более трех тысяч новых случаев заражения китайским коронавирусом, который получил новое название - NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Таким образом, число заболевших перевалило за 40 тысяч.

На данный момент коронавирус подтвержден у 40 535 человек, в том числе у 36 - в Гонконге, 10 - в Макао и 18 - в Тайване.

Кроме того, от китайского коронавируса умерли уже 910 человек – зафиксировано почти сто новых смертей. Успешно побороли заболевание 3350. Большинство смертей  зафиксированы в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки болезни.

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Скриншот / Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, в Ухане зафиксирован первый случай "некитайской смерти" от коронавируса.  Жертвой вируса в Китае стал 60-летний американец, он умер в среду, 5 февраля. Об этом сообщил представитель посольства США в Пекине. Детали смерти мужчины не разглашаются. Известно только, что он погиб от осложнений.

Как сообщал Главред, зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. Так, украинец находится на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, которое было под карантином в японском порту. В МИД Украины сообщили, что личность заболевшего украинца установлена, он размещен в больнице. Его состояние удовлетворительное. 

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