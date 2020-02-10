Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло почти вдвое

Лайнер Diamond Princess стоит на карантине / Фото Reuters

Утром в понедельник, 10 февраля, стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили еще 60 новых случаев смертельной коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество пациентов с судна Diamond Princess достигло 130, передает The Japan Times. Это самый большой очаг инфекции за пределами Китая.

Японское правительство заявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна. Сообщается также, что пассажирам разрешат сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

BREAKING: An additional 60 passengers aboard the quarantined Diamond Princess cruise ship in Yokohama have tested positive for coronavirus, taking the total from the vessel to 130. Story to come. pic.twitter.com/UGpu0LDbOe — The Japan Times (@japantimes) February 10, 2020

Напмоним, 9 февраля сообщалось, что на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту в японском городе Йокогама, коронавирус обнаружили уже у 70 человек.

Кроме того, был зафиксирован первый случай заражения гражданина Украины смертельным коронавирусом из Китая. Так, украинец находится на борту Diamond Princess. В МИД Украины сообщили, что личность заболевшего украинца установлена, он размещен в больнице. Его состояние удовлетворительное.