Число жертв коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные

Коронавирус бушует в Китае / Reuters

Число жертв смертельной пневмонии, развитие которой провоцирует коронавирус 2019-nCoV, снова увеличилось. За сутки в Китае погибли больше 100 человек.

В общей сложности в Китае умерли 1016 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Об этом сообщает национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР. В целом, в мире заражены вирусом из Китая 43 тыс. 108 человек. На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй.

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Напомним, 10 февраля стало известно, что коронавирус нового типа, диагностирован у еще одного гражданина Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту в японском городе Йокогама. Заболевший является одним из членов экипажа корабля. В целом, на лайнере находятся 25 украинцев. Все они - члены экипажа.

Читайте такжеТеперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирусРанее сообщалось, что на лайнере новый вирус диагностировали у одного украинца. На территории украинского государства вирус не зафиксирован.

Как сообщал Главред, врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская предупредила, что наша страна на сегодня совершенно не готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV.