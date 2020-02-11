  1. Главная
  3. Мир

Число жертв коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные

11 февраля 2020, 07:28

За сутки в Китае погибли больше 100 человек.

Китай, коронавирус
Коронавирус бушует в Китае / Reuters

Число жертв смертельной пневмонии, развитие которой провоцирует коронавирус 2019-nCoV, снова увеличилось. За сутки в Китае погибли больше 100 человек.

В общей сложности в Китае умерли 1016 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.  Об этом сообщает национальный комитет по вопросам здравоохранения КНР. В целом, в мире заражены вирусом из Китая 43 тыс. 108 человек. На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй.

gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, 10 февраля стало известно, что коронавирус нового типа, диагностирован у еще одного гражданина Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту в японском городе Йокогама. Заболевший является одним из членов экипажа корабля. В целом, на лайнере находятся 25 украинцев. Все они - члены экипажа. 

Читайте такжеТеперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирусРанее сообщалось, что на лайнере новый вирус диагностировали у одного украинца. На территории украинского государства вирус не зафиксирован.

Как сообщал Главред, врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская предупредила, что наша страна на сегодня совершенно не готова противостоять коронавирусу 2019-nCoV.

коронавирус китайский коронавирус Новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Число жертв коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:02
В Слуге народа заговорили о повышении зарплат министрам
08:59
В России заявили об угрозе срыва саммита нормандской четверки в апреле
08:46
Не послать ли нам гонца, или Зачем в Кремле заговорили о после в Украине мнение
08:43
"Полно юшки, давно так не отгребал": в ходе дорожного конфликта в Киеве жестоко избили ветерана АТО
08:35
"Более сговорчивый": у Зеленского рассказали о новом "кураторе" Путина на Донбассе Видео
07:58
"Исторический визит": когда Зеленский поедет к Трампу
07:28
Число жертв коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные
07:15
Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения Фото
07:10
Дмитрий Орешкин: Путин загнал себя в коридор, который заканчивается стенкой
06:59
Отставка Андрея Богдана: Зеленский пока не принял заявление - СМИ
06:55
Преемник Меркель: кто им станет и чего ждать Украине мнение
06:33
"Шикарный пэрсик": участница шоу Пацанки с фаллоимитатором обнажила ягодицы
06:05
От чая глотка будет беда: почему нельзя оставлять недопитый чай
05:51
Грохнет по-серьезке – магнитная буря в 5 баллов несется к Земле – что делать Видео
05:31
Российский политолог раскрыл стратегическую задачу Путина по Украине
05:02
Короткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фото Фото
04:24
С днем рождения, сестра – поздравления от брата, мамы, папы и друзей
03:48
Раскрыт секрет гуцульского борща Видео
03:01
Все не так, как кажется: ученые разбили самые популярные мифы о сексе
02:13
Политолог рассказал, зачем Путин "отжал" Крым
01:45
В США сообщили о более 100 пострадавших солдатах после удара Ирана
01:39
"Вареник рабочий": Никитюк топлес показала откровенное фото
01:06
Ученые представили пластырь для лечения диабета
00:55
Войти в нее: самые лучшие и удобные секс-позы для оргазма
00:26
Советник Зеленского Ермак развеял слухи о конкуренции с Богданом Видео
00:19
11 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Лаврентьев день Видео
10 февраля, понедельник
23:58
В МАУ внесли изменения в перелет пассажиров с животными
23:55
В Офисе президента отреагировали на возможную отставку Богдана - СМИ
23:33
"Возможно все": Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана
23:30
Иглесиас и Курникова в третий раз стали родителями
23:12
Легендарного вратаря - в министры: появилась первая реакция Шовковского
22:47
"Вы прост*тутки": Червоненко обозвал "слугу народа" в прямом эфире Видео
22:38
Жуткие последствия магнитных бурь – ученые ошарашили заявлением Видео
22:27
Трамп спрогнозировал, что способно убить коронавирус
22:06
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
22:00
Мода 2020 – в моде обручи, крупные серьги-кольца и широкий пояс фото Фото
21:51
Андрей Богдан ушел с поста - источник
21:49
Больше не друзья?: Минюст США призвал "фильтровать" информацию от Украины
21:44
В аэропорту Запорожья пьяные пассажиры устроили драку из-за чемоданов: шокирующее видео Видео
21:21
Секретаря СНБО Данилова срочно вызывают в Иран - что случилось
21:09
Постпред ПРООН поставила под сомнение результаты электронной переписи населения в Украине
20:37
Украина не готова к атаке: врач МОЗ сделала тревожное заявление о коронавирусе Видео
20:30
Не отпускай 1 и 2 серия смотреть онлайн 10-02-2020 Видео
20:22
Укрзализныця запускает дополнительные поезда к 8 Марта: известны направления
20:02
Приказали закрыть рот: телеканалу ATR перекрыли госфинансирование
19:59
Обряд на любовь на 14 февраля: астролог рассказала, что делать
19:44
"Вернула бы Крым": вице-президент Еврокомиссии рассказала о дне в кресле Путина
19:21
Пестициды в Каховском водохранилище: результаты проб воды
19:18
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
19:08
В Киеве внезапно рухнула часть фасада ТРЦ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять