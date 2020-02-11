Огромная цифра: эксперт спрогнозировал, сколько людей могут подхватить смертельную китайскую заразу

Коронавирус модет убить огромное число людей/ Фото Reuters

Заведующий кафедрой медицины общественного здравоохранения в Университете Гонконга Габриэль Люнг озвучил устрашающий прогноз относительно распространения китайского коронавируса, который уже убил больше тысячи людей. По его словам, количество смертей от пневмонии может быть огромным.

По оценкам экспертов, каждый зараженный человек может передать китайский вирус примерно 2,5 другим людям. Таким образом, "уровень атаки" может составить 60-80% населения мира. По словам Люнга, "это ужасно большое число". Даже если общая смертность составляет всего 1%, то число умерших все равно будет огромным.

"Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность", - цитирует Люнга The Guardian.

Масштаб эпидемии зависит от того, сработала ли китайская блокировка вируса. Если нет, коронавирус не удастся локализовать. Тогда миру придется смягчать его последствия, считает профессор.

Габриэль Люнг – один из мировых экспертов по эпидемиям коронавируса - в конце января уже предупреждал, что вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, вероятно, будут "расти в геометрической прогрессии". По его словам, вспышки заболевания в крупных городах по всему миру неизбежны из-за перемещения людей, которые уже инфицированы, но еще не ощутили симптомов.

К слову, ученые до сих пор не знают наверняка, передается ли вирус через капли от кашля или через частицы в воздухе.

Как сообщал Главред, смертоносному китайскому коронавирусу присвоили временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Кроме того, врачи выяснили, какими могут быть новые симптомы коронавируса – это диарея и кишечное расстройство.

Напомним, 10 февраля стало известно, что коронавирус нового типа, диагностирован у еще одного гражданина Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту в японском городе Йокогама. Заболевший является одним из членов экипажа корабля. В целом, на лайнере находятся 25 украинцев. Все они - члены экипажа.