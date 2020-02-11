"Афера века": власти Китая срочно изменили методику подсчета зараженных коронавирусом

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом / Reuters

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом 2019-nCoV, которому ранее присвоили новое название.

Так вот, согласно новой методике, если у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, то его не считают инфицированным, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая, сообщает DW со ссылкой на dpa.

При этом китайские власти не удосужились растолковать, чем вызван такой шаг.

Кроме того, на данный момент неизвестно точное число фактически больных людей, которых не внесли в списки зараженных.

Отметим, новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает зараженными всех, которые показали положительные анализы "независимо от демонстрации симптомов".

Отметим, в соцсетях пока не утихают разговоры о китайском вирусе.

"Каждый день идет увеличение смертности примерно на 60-80 человек. Это очень большие темпы. Но телеку нашему дана команда тему тихонечко закрывать, скоро циферки закроют. Сейчас надо радоваться и "не нагнетать панику", сместив акценты на обычный сезонный грипп. Так и живём...", - пишет пользователь Сети.

"Б*яяять, да от обычного гриппа больше за этот период рипнулось. Зае*али хуню постить", - пишет еще один пользователь Сети.

"АФЕРА ВЕКА или(действуют по ситуации)! Коронавирус всполошил пол мира и тех,кто построил свои предприятия на территории Китая. Многие снизили производство, а кто-то вообще закрылся. Акции падают на бирже в цене. Что делают китайцы? Они их скупают,и теперь будут, владельцеми!", - считает Виталий Чернышов.

Читайте такжеТеперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирусНапомним, ранее сообщалось, число жертв смертельной пневмонии, развитие которой провоцирует коронавирус 2019-nCoV, снова увеличилось. За сутки в Китае погибли больше 100 человек.

По состоянию на утро 11 февраля в Китае умерли 1016 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. В целом, в мире заражены вирусом из Китая 43 тыс. 108 человек. На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй.