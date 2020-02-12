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Число жертв коронавируса снова возросло: свежие данные

12 февраля 2020, 07:03

Во вторник в Китае было зарегистрировано наименьшее количество новых подтвержденных случаев инфекции с 30 января.

коронавирус
Коронавирус убил еще 97 человек  / Фото pixaby

Число жертв коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек – таким образом за день количество погибших увеличилось на 97 человек. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на конец вторника, 11 февраля.

В эпицентре вспышки, провинции Хубэй, зафиксировали 94 смертельных случая, в столице провинции – городе Ухань – погибли 72 человека, передает Reuters.

Во всем материковом Китае во вторник было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных случаев инфекции. Стоит отметить, что это самый низкий показатель с 30 января. Общее число зараженных на данный момент достигло 44 653 человек.

gisanddata.maps.arcgis.com

Тем временем  на круизном лайнере Diamond Princess в Японии коронавирус подхватили еще 39 человек, включая одного сотрудника.

Общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека, передает NHK.

По данным Киодо, двое из заболевших коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess в Японии попали в реанимацию, еще двум пациентам необходима принудительная подача кислорода. 

Напомним, китайский эксперт Габриэль Люнг озвучил устрашающий прогноз относительно распространения китайского коронавируса

Читайте такжеВ ВОЗ поделились важными фактами о коронавирусеПо оценкам экспертов, каждый зараженный человек может передать китайский вирус примерно 2,5 другим людям. Таким образом, "уровень атаки" может составить 60-80% населения мира. По словам Люнга, "это ужасно большое число". Даже если общая смертность составляет всего 1%, то число умерших все равно будет огромным.

"Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность", - цитирует Люнга The Guardian.  

Как сообщал Главред, в ВОЗ заявили, что первая вакцина от коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев. 

коронавирус новости Украины и мира Новости Китая Diamond Princess
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