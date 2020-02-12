Отнюдь Беларусь: американский дипломат назвал новую цель Путина и Кремля

Кремль / УНИАН

Российские власти в целом и кремлевская верхушка в частности сфокусировались на новой цели - ради того, чтобы вбить клин и добиться раскола в Европе.

Соответствующее мнение высказал спецпредставитель США по делам Западных Балкан Мэттью Палмер, сообщает Голос Америки. По его мнению, именно в этой части Балканского полуострова Россия желает разжечь пламя европейской нестабильности. На этот раз Кремль собирается помешать интеграции Балкан с Западом.

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – заявил Палмер в рамках своего болгарского визита.

По его словам, Кремлю выгоден раскол, хаос и паранойя на Балканах, почему он и пытается довести их до высокой степени.

Напомним, ранее руководитель Центра либеральных исследований в Софии (Болгария) Иван Крастев утверждал, что дальнейшее расширение Евросоюза в восточную сторону вызовет жесткое противодействие со стороны Кремля. Более того, РФ может "подорвать" Балканы из-за такового расширения ЕС. До этого американский генерал, занимавший должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявлял о том, что Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны Российской Федерации.