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Коронавирус в Китае: появились тревожные данные о числе заболевших

13 февраля 2020, 07:30

За сутки число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло более чем на 15 тысяч и достигло 60 329 человек.

Коронавирус
Коронавирус убил уже 1369 человек / Reuters

Коронавирус, первая вакцина от которого может быть готова в течение 18 месяцев, неумолимо продолжает заражать людей. За сутки в китайской провинции Хубэй зафиксировали 14 840 новых случаев заболевания, кроме того жертвами болезни стали еще 242 человека.

Таким образом, общее число инфицированных в провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи человек, 1310 из них скончались, 3441 житель выздоровел. Об этом сообщили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Число инфицированных в административном центре Хубэя – городе Ухань - превысило 32,9 тысячи человек. Как известно, Ухань считается главным источником распространения заболевания. Кроме того, в провинции насчитывается более девяти тысяч человек с подозрением на вирус, на данный момент они находятся на карантине. 

Как свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирус Covid-19 уже унес жизни 1369 человек. В то же время успешно завершили лечение 6071.

gisanddata.maps.arcgis.com
gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, еще 12 февраля общее число зараженных коронавирусом составляло 44 653 человек.

Читайте такжеУкрпочта пошла на крайние меры из-за опасного коронавирусаНапомним, китайский эксперт Габриэль Люнг озвучил устрашающий прогноз относительно распространения китайского коронавируса

По оценкам экспертов, каждый зараженный человек может передать китайский вирус примерно 2,5 другим людям. Таким образом, "уровень атаки" может составить 60-80% населения мира. По словам Люнга, "это ужасно большое число". Даже если общая смертность составляет всего 1%, то число умерших все равно будет огромным.

"Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность", - цитирует Люнга The Guardian.  

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