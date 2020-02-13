Ученые пояснили, что происходит с организмом после заражения коронавирусом

Коронавирус оказался коварным заболеванием / Reuters

Всемирная организация здравоохранения пояснила, что симптомы заражения опасным коронавирусом очень похожи на стандартную вирусную инфекцию, поэтому проявляются насморком, кашлем и повышением температуры тела.

Как сообщает Newsweek, ученые предупредили, что коронавирус, в отличие от ОРВИ, вызывает воспаление легких и затруднение дыхания, а также может привести к смерти.

Исследователи наблюдали за 138 пациентами, у которых после заражения коронавирусом развилась пневмония. Они проходили лечение в больнице при Университете Уханя, шестеро из заболевших в результате умерли.

Средний возраст пациентов составлял чуть более 50 лет. Вскоре после заражения вирусом COVID-19 у них начался жар, сухой кашель и сильная слабость. Также некоторые заболевшие жаловались на головную боль, головокружение, боль в животе, диарею и рвоту.

В среднем проходило пять дней с момента начала заболевания и до того, когда пациента госпитализировали. А уже на восьмой день фиксировался острый респираторный дистресс-синдром – проблема с легкими, которая лишает органы кислорода. К десятому дню на снимках были видны затемнения, известные как синдром "матового стекла".

Поскольку лекарства для борьбы с коронавирусом пока нет, врачам приходится лишь ликвидировать симптомы заболевания. Большинство пациентов, которые попадали в реанимацию, были старше 66 лет. У них также наблюдались высокое кровяное давление, диабет, болезни сердца и сосудов. Врачи пришли к выводу, что сопутствующие заболевания усложняют ход течения осложнений коронавируса. Также стало известно, что у мужчин и женщин выявили одинаковые шансы к осложнениям после недуга.

Другая группа ученых на основе анализов истории болезни 41 пациента заметила у заболевших жар, сухой кашель, утомляемость и признаки инфекции легких при сканировании.

Изначально медики утверждали, что большинство первых пациентов были мужчинами, работавшими на рынке морепродуктов Уханя. Однако позже они расширили географию заболевания.

Напомним, китайские медики рассказали, как чаще всего передается коронавирус COVID-19. По их словам, самый распространенный путь передачи - воздушно-капельный.

Как ранее сообщал Главред, сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей одного из многоквартирного дома из-за нового способа распространения китайского коронавируса.