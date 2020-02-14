Число жертв коронавируса рекордно возросло: свежие данные

Коронавирус подхватили более 64 тыс. людей / Reuters

Смертельный коронавирус, который получил официальное название Covid-19, продолжает убивать людей. Число жертв достигло 1383 человек, заболели пневмонией 64 436 человек.

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом - 63 932 в Китае, 505 за границей. Смертельные исходы - 1 381 в Китае (включая одного умершего в Гонконге), 2 случая - за границей. Вылечить удалось 6 723 человека. Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения.

Напомним, ранее китайские медика рассказали, что самый распространенный путь передачи коронавируса - воздушно-капельный.

Как сообщал Главред, в Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса. По их словам, в стране система эпидемиологической защиты находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, на территории Украины существуют всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций.