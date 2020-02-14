"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал о подлом плане Путина

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о новой тактике российского лидера Владимира Путина по созданию Союзного государства. По его словам, Минск хотят заманить ценами на энергоносители.

По данным агентства Белта, Беларуси предлагают единые цены на энергоносители в обменна присоединение к России.

При этом Лукашенко уверен, что "ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути". Также он заверил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже по завышенным ценам.

"Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - подчеркнул президент Беларуси.

Как ранее сообщал Главред, парламент Беларуси решил изменить государственный герб уже этой весной. Так, парламент намерен заменить Россию Европой.