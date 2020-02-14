В Египте выявили первый случай коронавируса

Коронавирус уже добрался до излюбленного места отдыха украинцев - Египта / Reuters

Министерство здравоохранения Египта 14 февраля заявило о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 на территории государства.

Как сообщает Al Arabiya, китайский вирус обнаружили у гражданина иностранного государства.

Уточняется, что лабораторные анализы мужчины выявились положительными. Однако у пациента не обнаружили видимых симптомов заболевания.

Египетские медики поместили иностранца на карантин на 14 дней. В течение этого периода его в изоляции будут наблюдать специалисты.

Всемирная организация здравоохранения немедленно была проинформирована об инциденте. В Египте заверили, что предприняли все необходимые меры для препятствования распространению вируса.

К настоящему времени Египет является первой африканской страной, где был обнаружен коронавирус.

Как ранее сообщалось, в компании Новая Почта Интернешнл рассказали о том, что не планируют приостанавливать доставку отправлений в/из Китая, однако доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться по вине китайской стороны.

Напомним, в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpress из Китая.