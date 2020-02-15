Эксперт ВОЗ допустил заражение коронавирусом двух третьих жителей планеты

Коронавирус может поразить более половины планеты / Reuters

Нашумевший китайский коронавирус может поразить примерно 70% населения земного шара.

Как сообщает Bloomberg, такую гипотезу озвучил глава Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида (США), эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини.

По словам ученого, никакие эпидемиологические меры не помогут, если не измениться тенденция заражения коронавирусом.

"Изоляция и карантин не остановят этот вирус", — сказал он в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Эксперт подчеркнул, что меньшего прогнозируемого количества заболевших можно было бы избежать, если бы распространение вируса происходило вдвое медленнее.

Лонджини пришел к выводу, что опасность представляет больной человек, который, как правило, заражает двух-трех других людей. Контроль за распространением заболеваний затрудняется отсутствием в некоторых случаях ярко выраженных первичных признаков и нехваткой быстрых тест-систем. Ученый напомнил, что вирус пересек границы Китая задолго до того, как города закрыли на карантин.

Коллегу из ВОЗ поддержали и другие ученые. В частности, сотрудник Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон ранее предположил, что ежедневный рост количества числа заболевших в Китае способен достигнуть отметки в 50 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения пояснила, что симптомы заражения опасным коронавирусом очень похожи на стандартную вирусную инфекцию, поэтому проявляются насморком, кашлем и повышением температуры тела.

Напомним, китайские медики рассказали, как чаще всего передается коронавирус COVID-19. По их словам, самый распространенный путь передачи - воздушно-капельный.