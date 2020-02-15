"Пора маски закупать": коронавирус впервые убил человека в Европе

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса / Reuters

В Европе зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса, который не может остановить карантин.

Стало известно, что во Франции умер 80-летний турист из Китая.

По словам министра солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января, передает BFM TV.

"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила Бузин.

Добавим, что украинцы тем временем активно обсуждают китайский вирус.

"Значит скоро и Украину накроет. Пора маски закупать", - считает Александрова Марина.

"Просто роздута історія. Для прикладу в Росії на 175 млн від грипу і орз помирає близько 45 тис. В Україні близько 20 тис. Тут на 1.5 лярди людей перевбулись у білі тапки 250-300 осіб ( ну зважаючи на те що це Китайський уряд, можна помножити на 10, а може й на 100 хз). І тут понеслось. Як на мене перебільшення,як із атиповою пневмонією у 2000 роках,або іспанським грипом десь у другій половині 2000", - считает Сергей Полищук.

"В Україні не буде ніякого корона вірусу! Просто вимре більша половина населення від нежиті, а так немає причин для хвилювання, ще раз офіційно наголошуємо ніяких корона вірусів в Україні немає!", - убежден Юрий Степаненко.

"В мене одне питання, навіщо його створили той короновірус? Саме створили, бо тварини живуть кругом, а от захворіли лише в одному конкретному місті. А це означає, що він штучно створений і судячи з масовості захворювань, дієвий", - убеждена Наталья Ожегова.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 15 февраля, число умерших от заражения коронавирусом в Китае достигло 1523 человек.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число инфицированных составило 66 492 человека.

Также стало известно, что в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, 54,4 тысячи человек заразились, 1457 умерли, 4774 выздоровели.

Показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,29%, по Хубэю — 2,67%.