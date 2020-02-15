Смертная казнь: в Китае пошли на радикальный шаг в борьбе со смертельным коронавирусом

Коронавирус в Китае / Фото pixabay.com

Власти Китая решили пойти на радикальный шаг, чтобы остановить эпидемию пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19. Так, людей, которые намеренно скрывают симптомы или информацию о состоянии зараженного, могут казнить.

По данным Deutsche Welle, утаивание истории своих путешествий тоже может быть уголовным преступлением. Отмечается, что человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Ему грозит до 10 либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Также Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране. При этом все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней. Указано, что те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Как ранее сообщал Главред, в Европе зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса.