"Подлые янки травят китайцев": коронавирус убил 1666 человек

Коронавирус убил 1666 человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1666 человек.

Также стало известно, что успешно вылечились от вируса 9388.

Количество зараженных увеличилось почти на две тысячи. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 69 032.

Отметим, украинцы в соцсетях тему коронавируса активно обсуждают.

"Це була перша версія від раскі федераскі , що подлі янкі травлять кітайців .... Но щось пішло не так , мабуть в Китаї знають ціну слів одичалих ", - пишет Анжей Химич.

"Складається враженя що цей вірус розроблений в росії і звідти занесений в саме густонасленний район землі, щоб його випробувати, ось тепер рупор росії і звинувачує америку, як завжди. В криму теж небуло російських військ но ,,як він став тоді російським і чому путін розкидався нагородами ,,за взятя криму,, за крим незагинув ні один російський солдат а нагорода така сама як за взяття Берліна. ВОТ ГДЕ ПУТИНСКАЯ ЛОЖЬ, И ОТКУДА ВЬІТЕКАЕТ", - ситает Иван Репей.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 15 февраля, число умерших от заражения коронавирусом в Китае достигло 1523 человек.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число инфицированных составило 66 492 человека.

Также стало известно, что в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, 54,4 тысячи человек заразились, 1457 умерли, 4774 выздоровели.