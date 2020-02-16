Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть

Коронавирус в Малайзии / Reuters

Китайский коронавирус продолжает распространиться по планете. Так, на еще одном круизном лайнере обнаружили инфицированного covid-19 пассажира.

По данным издания Freemalaysiatoday, правительство Малайзии запретило пассажирам круизного лайнера Westerdam пересекать границу страны. Отмечается, что на его борту находилась 83-летняя американка, которая после прибытия в Малайзию сдала тест на коронавирус нового типа и он оказался положительным.

"Остальных пассажиров на круизном лайнере Westerdam, которые все еще находятся в Камбодже, не впустят в Малайзию, поскольку они, как считается, были в тесном контакте с пациенткой, которая прошла положительный тест", - отметил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Как ранее сообщал Главред, в Украину из Китая возвращаются сотрудники компании Sinohydro Corporation Limited, которая занимается строительством объездной дороги.