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Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса

16 февраля 2020, 20:21

В китайской провинции запретили передвигаться на частных автомобилях.

Коронавирус, ученые
Из-за жуткого вируса в Китае решили ввести ограничения на пользование автомобилями / Reuters

С декабря прошлого года в Китае бушует опасный вид нового типа пневмонии - коронавирус, который уже унес жизни многих человек. Как сообщает ВВС Украина, жителям китайской провинции Хубэй, рекомендовали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, всему населению провинции запретили использование частными автомобилями.

Коронавирус в мире

Как писал Главред, Хубэй и город Ухань наиболее пострадали от вспышки коронавируса, который сейчас забрал 1665 жизней в Китае.

Также напомним, ранее власти Китая пошли еще на один радикальный шаг, чтобы остановить эпидемию пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19. Так, людей, которые намеренно скрывают симптомы или информацию о состоянии зараженного, могут казнить.

По данным Deutsche Welle, утаивание истории своих путешествий тоже может быть уголовным преступлением. Отмечается, что человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Ему грозит до 10 либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1666 человек. Также стало известно, что успешно вылечились от вируса 9388. Количество зараженных увеличилось почти на две тысячи. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 69 032.

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