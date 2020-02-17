Число жертв коронавируса опять возросло: свежие данные

Коронавирус за сутки убил 105 человек / Фото Reuters

В Китае число жертв коронавируса COVID-19 снова возросло – уже погибли 1 770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Большинство смертей зарегистрировано в эпицентре распространения коронавируса — провинции Хубэй. За сутки там умерло 100 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

Читайте такжеСидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавирусаНапомним, 16 февраля в Госкомитете здравоохранения КНР сообщали, что в Китае уже третий день подряд снижается число смертей от коронавируса COVID-19.

Как сообщал Главред, в Китае получил одобрение первый препарат, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, который массово убивает людей в Поднебесной и постепенно распространяется по миру. Препарат Фавэйлавэй разработала фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. 15 февраля лекарство официально получило одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок. 16 февраля препарат запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян.