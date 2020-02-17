Воруют туалетную бумагу: из-за коронавируса Гонконг охватила дикая паника

Коронавирус вызвал панику в Гонконге / Reuters

В Гонконге, специальном административном районе Китая, три человека с ножами напали на сотрудника службы доставки в супермаркет и украли 50 упаковок с рулонами туалетной бумаги.

По информации правоохранителей, это произошло на фоне паники из-за вспышки нового коронавируса в материковом Китае.

Стало известно, что копам удалось поймать двух из трех злоумышленников, изъяв все туалетную бумагу на сумму около 1700 гонконгских долларов (около 220 долларов США). Поиски третьего участника нападения продолжаются, передает Reuters.

Добавим, что из-за вызванной коронавирусом паники в Гонконге полки супермаркетов опустошены, люди массово скупают туалетную бумага, средства для гигиены и основные продукты питания.

Напомним, в Китае число жертв коронавируса COVID-19 снова возросло – уже погибли 1 770 человек. Большинство смертей зарегистрировано в эпицентре распространения коронавируса — провинции Хубэй. За сутки там умерло 100 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек.