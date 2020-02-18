Коронавирус в Китае: число жертв приблизилось к 1900

Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек / Фото pixabay.com

С начала вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV в декабре 2019 года жертвами болезни в Китае стали уже 1868 человек. За сутки 17 февраля вирус убил почти сто человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. По данным ведомства за последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования. Большинство новых заражений коронавирусом зафиксированы в провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки заболевания. В общем, количество зараженных превысило 72 тысячи человек.

Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек. При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц.

Тем временем китайские власти прогнозируют, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется к апрелю 2020. По их прогнозам, пик эпидемии коронавируса Covid-2019 придется на середину – конец февраля.

Читайте такжеВысокая смертность: названа группа риска с тяжелым течением коронавируса

Как сообщал Главред, в Китае получил одобрение первый препарат, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, который массово убивает людей в Поднебесной и постепенно распространяется по миру. Препарат Фавэйлавэй разработала фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. 15 февраля лекарство официально получило одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок. 16 февраля препарат запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян.