"Для кого-то революция": Беглец Янукович разродился текстом в годовщину расстрелом на Майдане

Виктор Янукович / УНИАН

Экс-президент Украины Виктор Янукович через своего адвоката Виталия Сердюка опубликовал обращение к украинцам в шестую годовщину расстрелов протестующих на Майдане Незалежности в ходе Революции Достоинства.

"Борьба за власть любой ценой стали целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане, и не задумываясь о последствиях, перенесли его на Донбасс [...]. После выборов президента-2019 народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В.Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", - говорится в тексте, подписанном именем Януковича.

Более того, экс-президент утверждает, что протесты Евромайдана "были только для кого-то революцией".

Напомним, Виктор Янукович в крайней спешке покинул Украину в феврале 2014-го. Сразу после того, как произошли массовые расстрелы протестующих Евромайдан в центре Киева. Транзитом через Крым Янукович скрылся в Россию - якобы в Ростове-на-Дону. Украинские правоохранители вменяют ему ряд серьезных преступлений, в первую очередь - государственную измену.