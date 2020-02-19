Китайский коронавирус: в ВОЗ поделились обнадеживающими данными

Новый вирус в большинстве случаев приводит к слабому проявлению симптомов, сообщил Тедрос Адханом Гебрейесус / Reuters

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый китайский коронавирус (Covid-2019) в большинстве случаев не представляет опасности и приводит только к слабому проявлению симптомов.

Вирус из Китая не такой смертоносный, как коронавирус SARS (возбудитель атипичной пневмонии) и коронавируса MERS, рассказал Гебрейесус на брифинге, ссылаясь на данные китайской стороны о заболевших новым коронавирусом.

По его словам, уровень смертности от Covid-2019 составляет 2% от числа заболевших, уровень смертности от коронавирус SARS – примерно 9%, а от коронавируса MERS – более 30%.

Гендиректор ВОЗ добавил, что китайский вирус в 14% случаев провоцировал пневмонию, а в 5% случаев из-за болезни возникали критические состояния, например, дыхательная недостаточность.

Напомним, коронавирус Covid-2019 обнаружили на китайской территории, его эпицентр – город Ухань – закрыли. Вирус уже попал в ряд стран, в частности, в Россию. В Украине он не зафиксирован.

Коронавирус уже убил 1 тысячу 868 человек, а количество зараженных превышает 72 тысячи человек.