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Эксперт рассказал, какой фактор важен для распространения коронавируса

18 февраля 2020, 20:30

По словам эксперта, фактор, который способствует распространению коронавируса, весьма прост

  

коронавирус
Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

С приходом весны и, соответственно, наступления потепления, скорость распространения коронавируса будет снижаться.

С таким заявлением выступлением выступил авторитетный медик-инфекционист Георгий Сапронов, сообщает РИА Новости.

"Коронавирусная инфекция не зависит от погоды. Но в данном случае, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, то, конечно же, она частично выпадает под сезонную активность. С появлением лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, многие вирусные активности тоже падают, поэтому вероятность передачи будет снижаться", - рассказал он.

Напомним, ранее авторитетный китайский эксперт-медик Цзян Жунмэн рассказал, как коронавирус заражает все больше людей. Позднее эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини допустил вариант, при котором будут заражены коронавирусом две трети жителей планеты

коронавирус инфекция эпидемия
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