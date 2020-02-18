Эксперт рассказал, какой фактор важен для распространения коронавируса

Коронавирус. Иллюстративное фото / Reuters

С приходом весны и, соответственно, наступления потепления, скорость распространения коронавируса будет снижаться.

С таким заявлением выступлением выступил авторитетный медик-инфекционист Георгий Сапронов, сообщает РИА Новости.

"Коронавирусная инфекция не зависит от погоды. Но в данном случае, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, то, конечно же, она частично выпадает под сезонную активность. С появлением лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, многие вирусные активности тоже падают, поэтому вероятность передачи будет снижаться", - рассказал он.

Напомним, ранее авторитетный китайский эксперт-медик Цзян Жунмэн рассказал, как коронавирус заражает все больше людей. Позднее эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини допустил вариант, при котором будут заражены коронавирусом две трети жителей планеты