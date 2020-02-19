Коронавирус в Китае: ситуация впервые переломилась в лучшую сторону

От китайского вируса погибли еще 136 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 19 февраля, в Китае коронавирус убил еще 136 человек. Таким образом с начала вспышки заболевания общее число погибших в стране составило 2004 человека.

Кроме того, в КНР зарегистрированы 1749 новых случаев заболевания, общее число инфицированных составляет 74 тыс. 185 человек.

Тем не менее есть и обнадеживающие данные. Как сообщает South China Morning Post, впервые число излечившихся от болезни за сутки превысило число новых зараженных инфекцией. В частности, за минувшие сутки из больниц выписали 1824 пациента. В целом, от болезни излечились 14 тыс. 376 человек.

Читайте такжеКитайский коронавирус: в ВОЗ поделились обнадеживающими данными

Как сообщал Главред, в ночь на 19 февраля из Киева в китайский Ухань отправился самолет, на котором должны быть эвакуированы украинцы и граждане еще десяти стран. Борт рейса PQ7301 должен вернуться в Украину в 8 утра в четверг, 20 февраля. Лайнеру авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Ранее министр МВС Арсен Аваков рассказал детали эвакуации. По его словам, украинцев, у которых будет температура 37,2 или другая симптоматика, не станут эвакуировать из китайского Уханя. Они останутся в местной больнице. По прибытию в Украину будут приняты меры по безопасности, обеззараживанию самолета и ликвидации отходов.