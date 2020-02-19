Буйство коронавируса: лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры после карантина

Diamond Princess / Reuters

С круизного лайнера Diamond Princess начали сходить на берег пассажиры после четырнадцатидневного карантина, введенного из-за вспышки китайского коронавируса.

Согласно данным журналистов BBC, по состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом подтверждено у 542 пассажиров и членов экипажа лайнера. Покинуть корабль можно только тем людям, чьи тесты на вирус продемонстрировал негативный результат и у которых нет симптомов болезни.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess пришвартован на карантин близ берегов Японии с 4 февраля 2020 года. Японский Минздрав принял такое решение после того, как у одного из пассажиров на корабле подтвердили коронавирус 2019-nCoV. Всего на судне сейчас находятся 3 700 человек из 56 стран. К слову, на борту пребывают и 25 граждан Украины - члены экипажа. У двух украинцев на лайнере уже обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.



