Нагайкой по микробам: в РФ "казаки" собрались отлавливать азиатов из-за коронавируса

Российские казаки / Reuters

В российском Екатеринбурге ряженые-"казаки" объявили о планах отлавливать на улицах мигрантов из стран Азии - на предмет проверки на коронавирус.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА Новости. Как рассказал журналистам "атаман" Геннадий Ковалев, "казаки" выйдут на патрулирование уже сегодня.

"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки", – заявил он.

По словам Ковалева, патрули выходят в рейд по трое. Причем у каждого с собой у них есть одноразовые маски, которые раздаются всем желающим. Кроме того, планируется, что в ближайшем будущем "казаки" получат пирометр для дистанционной проверки температуры.

Напомним, ранее, во время, когда в России проходит Чемпионат мира по футболу-2018 казаки-"дружинники" громогласно рассказывали о своих планах по тому, как будут сдавать в полицию целующихся мужчин.