Коронавирус в Китае: количество жертв перевалило за 2100 человек

Коронавирус за сутки убил еще 114 человек/ Фото Reuters

В Китае количество жертв пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 тыс. 118 человек.

По состоянию на утро 20 февраля, зафиксированы 114 новых летальных исходов, из них 108 – в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. В настоящий момент болеют 56 303 человека, из них 11 864 человека находятся в тяжелом состоянии, 16 155 - вылечились и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения. В Гонконге - 65 заражений (из них два человека скончались, пять - выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое - вылечились).

Тем временем самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp эвакуировал украинцев и граждан других стран из китайского Уханя. Борт с эвакуированными украинцами должен прилететь в аэропорт Борисполь 20 февраля в 8 утра.

Как сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел констатировали, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев, который украинская власть вывозит в связи с коронавирусом.

Напомним, гражданка Украины Анастасия Зинченко осталась в Ухане - ее отказались эвакуировать из-за собаки, которую девушка не захотела бросить.