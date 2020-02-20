Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах

Diamond Princess стоит у берегов Японии/ Reuters

Стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, с которого ранее начали эвакуировать пассажиров.

Сообщается, что по состоянию на 20 февраля два человека умерли, оба были пассажирами лайнера, передает CNN.

"Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера Diamond Princess умерли от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Погибшие были уже в возрасте, им было за 80 лет. Личности и пол жертв коронавируса на данный момент неизвестны.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess пришвартован на карантин близ берегов Японии с 4 февраля 2020 года. Японский Минздрав принял такое решение после того, как у одного из пассажиров на корабле подтвердили коронавирус. Всего на судне находились 3 700 человек из 56 стран. К слову, на борту пребывали и 25 граждан Украины - члены экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

В общем, на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса. 19 февраля с круизного лайнера Diamond Princess начали сходить на берег пассажиры. Покинуть корабль можно только тем людям, чьи тесты на вирус продемонстрировали негативный результат и у которых нет симптомов болезни.