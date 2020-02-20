  1. Главная
  3. Мир

Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах

20 февраля 2020, 09:48

По состоянию на 20 февраля от коронавируса умерли два человека.

Diamond Princess
Diamond Princess стоит у берегов Японии/ Reuters

Стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, с которого ранее начали эвакуировать пассажиров.

Сообщается, что по состоянию на 20 февраля два человека умерли, оба были пассажирами лайнера, передает CNN.    

"Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера Diamond Princess умерли от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Погибшие были уже в возрасте, им было за 80 лет. Личности и пол жертв коронавируса на данный момент неизвестны.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess пришвартован на карантин близ берегов Японии с 4 февраля 2020 года. Японский Минздрав принял такое решение после того, как у одного из пассажиров на корабле подтвердили коронавирус. Всего на судне находились 3 700 человек из 56 стран. К слову, на борту пребывали и 25 граждан Украины - члены экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

В общем, на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса. 19 февраля с круизного лайнера Diamond Princess начали сходить на берег пассажиры. Покинуть корабль можно только тем людям, чьи тесты на вирус продемонстрировали негативный результат и у которых нет симптомов болезни.

Diamond Princess лайнер карантин коронавирус Новости Японии
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:34
Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев
10:29
В Китае заявили о резком снижении числа заболевших вирусом COVID-19
10:27
Пристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
10:18
Коцюбинское не хочет в Киев - мнение жителей актуально
10:05
Зеленский с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - фото
10:05
Мир Наизнанку 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 19-02-2020 Видео
09:57
Почему сказки с Зеленским не получилось мнение
09:54
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Борисполе Видео
09:53
Готовы: в Одессе сделали громкое заявление по украинцам из Уханя Видео
09:48
Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах
09:30
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
09:20
"Будем жечь шины": на Полтавщине бунтуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев Видео
09:18
Самолет с эвакуированными украинцами может сесть в Харькове: что будет дальше
08:52
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
08:50
Суд заставил НАБУ начать расследование против главного таможенника Нефедова
08:45
Эвакуация украинцев из Уханя: самолет застрял в воздухе из-за тумана
08:15
В Украине ждут самолет с эвакуированными из Уханя украинцами: лайнер может сесть в Харькове
07:58
В России при взлете упал самолет с пассажирами Фото Видео
07:32
Масштабное ДТП в Канаде: столкнулись более 200 авто, есть жертвы, много раненых Видео
07:28
Почему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга мнение
07:07
Дочь Поляковой разделась и провела трансляцию из ванной
07:02
Коронавирус в Китае: количество жертв перевалило за 2100 человек
06:49
Бедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцев мнение
06:36
Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов
06:22
Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ кнот и булочка фото Фото
05:50
"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеру
05:18
Желтый маникюр 2020 весна – самый красивый весенний маникюр фото Фото
04:47
Названо идеальное время для чашки кофе
04:16
День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты Видео
03:42
На мужчину села - от оргазма улетела: лучшие позы для секса, в котором рулят женщины
03:01
Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением
02:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
01:38
Как поднять павшего: лучшие масла для классной потенции и хорошего секса
01:06
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты для пожилых людей
00:55
Менеджер известного украинского банка "обула" клиентов на 20 млн гривен
00:34
Стало известно, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев Видео
00:19
20 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День алкоголя Видео
00:04
Эвакуация украинцев из Китая: кого и почему не пустили на борт самолета
19 февраля, среда
23:53
Гематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиром Видео
23:41
Эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы
23:32
"Украина знает все": в Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
23:14
США обвинили Россию в атаке возле Золотого Видео
23:05
"Нужно целых 20 лет": в МВФ дали неутешительный прогноз по Украине
22:57
Ученые рассказали, чем полезен и чем вреден для здоровья картофель
22:43
"3 года в жутких условиях": в Украину вернулся один из узников Кремля
22:31
"Усердно атакует Россия": Вятрович недоволен расследованиями по делам Майдана Видео
22:15
Подари мне счастье 2020: актеры и график выхода серий Видео
22:00
Мода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фото Фото
21:53
Порнозвезда-испанка разожгла фантазию фанатов на сексуальных снимках Фото
21:45
"Зеленский впечатляет": сенатор США рассказал о встрече с президентом Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять