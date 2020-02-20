Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране

Коронавирус убил жителя Южной Кореи / Фото pixaby

В Южной Корее сообщили о первой смерти человека, инфицированного коронавирусом COVID-19.

Пациент, который стал жертвой китайского вируса, проходил лечение от пневмонии в больнице города Чхондо на юге страны, передает агентство Ёнхап. Наличие у него коронавируса было подтверждено после того, как он умер. При этом непосредственная причина смерти не сообщается.

Таким образом, за один день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло сразу на 53, а общее число составило 104. При этом большинство новых больных обнаружили в городе Тэгу на юге. Мэр города призвал граждан по возможности не выходить на улицу. По предварительным данным, около 40 человек заразились от одного заболевшего - 61-летней кореянки. Люди посещали одну церковь и могли подцепить вирус именно там.

Читайте такжеСтало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцевНапомним, в Китае количество жертв пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 118 человек. При этом власти страны сообщили о резком снижении количества заболевших коронавирусом COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявлено только 394 новых случая.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. По состоянию на 20 февраля два человека умерли - им было за 80 лет. Личности и пол жертв коронавируса на данный момент неизвестны. Известно только, что оба были пассажирами лайнера.