Столкнул с пути истинного: мужчина "раскрутил" на секс школьницу и снял порно

Костюм школьницы / Шафа

В российском Санкт-Петербурге задержали гражданина Казахстан - по подозрению в растлении несовершеннолетней школьницы и съемок порно с ней.

Как сообщают правоохранителей, преступник добился от несовершеннолетней секса. При этом он снимал процесс полового акта на камеру.

Но на этом мигрант не остановился и начал распространять видеоролики через всемирную Сеть.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, ранее в российской глубинке, городе Фролово (Волгоградская область) пенсионер развращал малолетних школьниц (четырех девочек в возрасте от 9 до 14 лет), показывая им порно.