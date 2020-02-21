Коронавирус на Diamond Princess: у двоих эвакуированных обнаружили коронавирус

Diamond Princess стоит у берегов Японии / Reuters

У двоих эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии обнаружили китайский коронавирус, который проявился после того, как люди покинули корабль.

Инфицированными оказались двое граждан Австралии. Одна из заболевших - 24-летняя девушка из южной части страны. Перед вылетом в Австралию диагностика не показала у нее наличие коронавируса. Однако позже она пожаловалась на похожие на грипп симптомы. По прилету домой ее поместили в карантин в аэропорту Дарвина. Последующие тесты дали положительную реакцию на 2019-nCoV. Сейчас девушка доставлена в Королевскую больницу Аделаиды, где будет находится в изоляции.

Читайте такжеМедики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавирусаТем временем по состоянию на утро 21 февраля число жертв коронавируса в мире выросло до 2247 человек. Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло 75245 людей. Всего в мире 76 тыс. 498 инфицированных. Выздоровели -18442 людей.

gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, 20 февраля стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Умерли двое пассажиров, которым было за 80 лет.

Также сообщалось о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess. По словам нардепа от фракции Слуга народа Михаила Радуцкого, двое граждан Украины уже выздоровели.