"В течение месяца": в Китае спрогнозировали "победу" над коронавирусом

Коронавирус из Китая / Reuters

В Китае спрогнозировали, когда смогут ликвидировать эпидемию пневмонии, которую вызывает китайский коронавирус. По словам посла Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, уже до конца февраля страна будет освобождена от вируса covid-19.

При этом он указал, что в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии, смертность среди зараженных составляет 2%, а по всей стране – 0,55%.

"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - цитирует посла Интерфакс.

Стоит отметить, что власти провинции Хубэй запретили жителям выходить на улицы из-за распространения коронавируса ново типа.

По данным Комитета по здравоохранению Китая, всего на территории страны заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц.

Как ранее сообщал Главред, у двоих эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии обнаружили китайский коронавирус, который проявился после того, как люди покинули корабль.