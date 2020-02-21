Подозрение на коронавирус: в Брянске с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая

Пассажирку с повышенной температурой обнаружили на станции Суземка в Брянской области / uz.gov.ua

В России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на опасный коронавирус COVID-19, жертвами которого по состоянию на 21 февраля стали 2247 человек. Всех пассажиров вагона отправили на карантин.

У женщины 1978 года рождения, которая является гражданкой Китая, была температура в 38 градусов. О недомогании пассажирки стало известно на станции Суземка в Брянской области. Ее госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Брянской области.

Вагон, в котором ехала гражданка Китая, отцепили и переместили на тупиковую ветку. В вагоне было 24 человека — 22 пассажира и два проводника. Теперь все они будут находиться на карантине в Брянской городской больнице.

Роспотребнадзор занимается данным инцидентом. Подробную информацию обещают предоставить во второй половине дня.

Напомним, глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комиссаренко считает, что коронавирус исчезнет, как только еще больше потеплеет.

Тем временем в Китае заявили, что испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце апреля. Кроме того, посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил, что уже до конца февраля страна будет освобождена от вируса covid-19. При этом он указал, что в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии, смертность среди зараженных составляет 2%, а по всей стране – 0,55%.