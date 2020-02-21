Жуткая статистика коронавируса: названа страна-лидер по количеству заражений в Европе

Италия лидирует по количеству больных коронавирусом / Фото pixabay.com

Жуткий коронавирус нового типа, который с декабря прошлого года бушует в Китае, распространился и на территории Италии.

Согласно с сообщением Интерфакса, эта страна на данный момент стала лидером по числу заражений в Европе. Так, по состоянию на 21 февраля, в стране насчитывается уже 17 зараженных опасным недугом.

Отмечается, что 10 городов Ломбардии, где обнаружили все 14 случаев, ввели запрет на массовые мероприятия и торговлю, кроме покупок первой необходимости. Закрыты школы и детсады. Эпицентр итальянской вспышки - городок Кодоньо.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что в России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на опасный коронавирус COVID-19, жертвами которого по состоянию на 21 февраля стали 2247 человек. Всех пассажиров вагона отправили на карантин. У женщины 1978 года рождения, которая является гражданкой Китая, была температура в 38 градусов. О недомогании пассажирки стало известно на станции Суземка в Брянской области. Ее госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Брянской области.

Также напомним, по данным Комитета по здравоохранению Китая, всего на территории страны заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц.