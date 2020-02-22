Коронавирус в Китае идет на спад, в Южной Корее - растет число зараженных

Коронавирус в Китае убил еще 109 человек/ Фото pixaby

Власти Китая сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад. В то же время в Южной Корее, наоборот, за четыре дня число инфицированных китайским вирусом выросло в шесть раз.

Так, 22 февраля Китай заявил, что число новых заражений коронавирусом упало с 889 днем ранее до 397. По данным национальной комиссии здравоохранения еще 109 человек стали жертвами вируса на материковом Китае. Таким образом число погибших достигло 2345 человек. Всего в стране зарегистрировано 76 288 случаев заражения. 21 февраля из больницы выписали 2 тыс. 393 пациента, передает South Cnina Morning Post.

Тем временем Южная Корея сообщила о 142 новых случаях инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных в стране достигло 346.

Как сообщал Главред, два пациента с коронавирусом, у которых была пневмония, скончались в Южной Корее в начале этой недели. Тогда органы здравоохранения заявили, что вспышка все еще "управляема".

Коронавирус в Италии

Италия - страна-лидер по количеству заражений коронавирусом в Европе. По состоянию на 21 февраля, в стране насчитывалось 17 зараженных опасным вирусом. Таким образом, количество заболевших увеличилось в четыре раза.

В частности, проверки на наличие вируса у пятерых врачей и еще 10 человек дали положительный результат в Ломбардии. Еще два случая подтверждены в области Венето. Кроме того, около 250 человек в Ломбардии находились в изоляции, а 60 сотрудников Unilever были проверены на наличие вируса, передает AFP.

В 10 городах северной Италии закрыты школы, бары и другие общественные места. Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе. Более 50 тысяч человек попросили оставаться дома, а проведение всех общественных мероприятий запрещено на срок до недели.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ситуация находися под контролем. По его словам, правительство поддерживает "чрезвычайно высокий уровень предосторожности".

Напомним, китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и были выписаны из больниц. Пока что непонятно, идет ли речь о рецидиве, или о повторном заражении. Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.