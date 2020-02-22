Коронавирус в Италии: стало известно о второй жертве

Коронавирус добрался до Италии / Фото twitter.com/ChuBailiang

В Италии зафиксировали вторую жертву китайского коронавируса COVID-19. Таким образом, число смертельных случаев в Европе возросло до трех.

Второй жертвой вируса из Китая стала женщина в Ломбардии. Первым умершим от коронавируса был 78-летний житель региона Венето. Пока что неизвестно, как он заразился, поскольку мужчина не был в Китае и не контактировал с людьми из Азии, передает Ansa.

Тем временем, количество больных в Италии возросло до 29 человек, из них - 27 в Ломбардии, двое - в Венето. Около сотни человек, которые контактировали с инфицированными, прошли тест на коронавирус и ждут результатов.

Как сообщал Главред, из-за коронавируса в 10 городах северной Италии закрыты школы, бары и другие общественные места. Региональная железная дорога Trenord заявила, что ее поезда больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе. Более 50 тысяч человек попросили оставаться дома, а проведение всех общественных мероприятий запрещено на срок до недели.

Читайте такжеПодозрение на коронавирус в поезде Киев-Москва: стало известно о состоянии украинцевПремьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ситуация находится под контролем. По его словам, правительство поддерживает "чрезвычайно высокий уровень предосторожности".

Напомним, китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и были выписаны из больниц. Пока что непонятно, идет ли речь о рецидиве, или о повторном заражении. Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.