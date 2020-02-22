США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Коронавирус стал объектом информационной войны / Фото pixabay.com

США обвинили Россию в развертывании масштабной кампании по дезинформации населения о ситуации с распространением в мире китайского коронавируса.

"Цель России — посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний", — сообщил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер, информирует издание AFR.

Американские эксперты выяснили, что тысячи аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, имеющих отношение к РФ, распространяют дезинформацию о коронавирусе. Уточняется, что в своих месседжах россияне, как правило, намереваются дискредитировать США.

В частности, массовое распространение, уверяют в Белом доме, получила фейковая информация о том, что вирус был создан в США для "ведения экономической войны с Китаем". Также Кремль тиражировал комментарии с фактами, что коронавирус — "биологическое оружие, разработанное ЦРУ".

Напомним, в Италии зафиксировали вторую жертву китайского коронавируса COVID-19. Таким образом, число смертельных случаев в Европе возросло до трех.

Как ранее сообщалось, китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и были выписаны из больниц.