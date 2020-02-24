УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Коронавирус шествует по миру: свежие данные из Китая, Южной Кореи, Италии и Израиля

24 февраля 2020, 09:42

Общее число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 79 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

За воскресенье, 23 февраля, в Китае коронавирус убил еще 150 человек, в Южной Корее число инфицированных значительно возросло, а в Италии сообщили о еще одном погибшем в результате заболевания. Кроме того, в Израиле стало известно о еще одном положительном тесте на коронавирус COVID-19. 

Коронавирус в Китае 

В целом, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 592 человек. Количество зараженных  за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 - в воскресенье. Однако число новых смертей выросло до 150 с 97 за тот же период, передает Reuters. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 тыс. 150 человек.

Коронавирус в Южной Корее

Общее число зараженных китайским вирусом в Южной Корее достигло 763. Известно о 161 новом случае коронавируса, 115 из них связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу. Службы в этой церкви посещала 61-летняя женщина, известная как "Пациент 31". У нее тест на коронавирус показал положительный результат.

По оценкам местных властей, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тысяч человек. На данный момент ожидаются  результаты их тестов на коронавирус.

Тем временем правительство Южной Кореи подняло уровень своей готовности к инфекционным заболеваниям до самого высокого.

gisanddata.maps

Коронавирус в Италии

В Италии стало известно о третьей жертве коронавируса. Ею стала пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также и онкологическим заболеванием и на момент смерти находилась в больнице в тяжелом состоянии, передает Corriere della Sera. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Тем временем сами итальянцы стали поддаваться панике. Они массово скупают  продукты в супермаркетах и маски в аптеках. В церквях отменяют воскресные службы.

"Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен, завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Политика страны.

Коронавирус в Израиле

В Израиле уже второй гражданин этой страны получил положительный тест на коронавирус. Им оказался израильтянин, который был эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В настоящее время зараженный коронавирусом находится на карантине в больнице. В медицинском центре заявили, что он не заразился вирусом в Израиле.

Ранее на карантин поместили израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позднее выявили новый коронавирус.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Алесей Гончарук заявил, что украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", -  призвал украинцев премьер-министр Украины.

коронавирус китайский коронавирус новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус шествует по миру: свежие данные из Китая, Южной Кореи, Италии и Израиля». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:27
"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" Авакова
10:25
Против течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
10:20
Коронавирус Covid-19: в Китае сделали важное заявление
10:15
В бой идут одни старики мнение
10:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:48
Сдал назад: Шнуров почистил Instagram от стихов с критикой Путина
09:42
Коронавирус шествует по миру: свежие данные из Китая, Южной Кореи, Италии и Израиля
09:30
Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
09:08
Ад на дорогах: Киев парализовали жуткие пробки
09:02
В Польше пьяный украинец протаранил сразу 8 авто Фото
08:40
Чтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30% мнение
08:26
"Русские в Лондоне": парень, похожий на сына Порошенко, угодил в скандал Видео
07:52
Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине
07:36
Коронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна мнение
07:27
Оккупанты "отметили" 23 февраля обстрелом мирных жителей Донбасса
06:59
Ночью жителей столичной Троещины разбудил мощный взрыв: что случилось Видео
06:55
Почему "ватники" и "вышиватники" никогда не поймут друг друга мнение
06:33
Голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе
06:33
На Чичерину за дружбу с "ДНР" повесили орден
06:12
Ламинирование волос – сколько держится эффект, плюсы и минусы процедуры
05:48
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
05:27
Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям
04:59
Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото Фото
04:29
Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах Видео
03:58
Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю Видео
03:30
"Расстрел на месте": экс-министр обороны оценил поставки бракованной техники на передовую
03:01
В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина
02:38
На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов
02:36
В Минздраве назвали переносчика коронавируса и дали рекомендации украинцам
02:10
"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения Видео
01:41
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
01:20
Диетологи рассказали о провоцирующих бессонницу продуктах
01:15
Самолет ВВС США: чиновник Путина обосрался с поздравлением к советскому празднику
00:56
Эксперты прогнозируют рост цен на сахар
00:49
"Хорватский сценарий": эксперт объяснил, что не так с планом по Донбассу
00:30
Массовая драка в центре Львова: молодчики "отметелили" полицейских
00:19
24 февраля – какой сегодня праздник: Масленица 2020 – как отмечать Видео
23 февраля, воскресенье
23:59
"Если закончат жрать крыс и летучих мышей": Комаровский назвал сроки прекращения коронавируса Видео
23:37
Под Черкассами распустились тысячи подснежников: потрясающие фото Фото
23:13
В Новые Санжары для эвакуированных запретили передавать продукты Видео
23:08
"Воздействие стресса": в МВФ предупредили о серьезных последствиях коронавируса
22:42
Украинская комедия об АТО Наши котики провалилась в прокате
22:17
На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста
21:47
"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах Видео
21:42
На Москву: Укрзализныця назвала самые прибыльные рейсы за год
21:11
"Ругался матом": в Новых Санжарах протестовал военный преступник
20:39
Осиротели трое детей: под Кировоградом погиб известный волонтер
20:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
20:14
Что написано пером: Йованович издаст книгу воспоминаний об Украине
19:45
Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять