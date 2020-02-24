Коронавирус шествует по миру: свежие данные из Китая, Южной Кореи, Италии и Израиля

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

За воскресенье, 23 февраля, в Китае коронавирус убил еще 150 человек, в Южной Корее число инфицированных значительно возросло, а в Италии сообщили о еще одном погибшем в результате заболевания. Кроме того, в Израиле стало известно о еще одном положительном тесте на коронавирус COVID-19.

Коронавирус в Китае

В целом, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 592 человек. Количество зараженных за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 - в воскресенье. Однако число новых смертей выросло до 150 с 97 за тот же период, передает Reuters. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 тыс. 150 человек.

Коронавирус в Южной Корее

Общее число зараженных китайским вирусом в Южной Корее достигло 763. Известно о 161 новом случае коронавируса, 115 из них связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу. Службы в этой церкви посещала 61-летняя женщина, известная как "Пациент 31". У нее тест на коронавирус показал положительный результат.

По оценкам местных властей, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тысяч человек. На данный момент ожидаются результаты их тестов на коронавирус.

Тем временем правительство Южной Кореи подняло уровень своей готовности к инфекционным заболеваниям до самого высокого.

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Коронавирус в Италии

В Италии стало известно о третьей жертве коронавируса. Ею стала пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также и онкологическим заболеванием и на момент смерти находилась в больнице в тяжелом состоянии, передает Corriere della Sera. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Тем временем сами итальянцы стали поддаваться панике. Они массово скупают продукты в супермаркетах и маски в аптеках. В церквях отменяют воскресные службы.

"Австрия остановила движение поездов в Италию. Поезд, который шёл на Мюнхен, завернули прямо на границе. Это предвестник и более жёстких мер по блокаде Италии уже внутри ЕС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Политика страны.

Коронавирус в Израиле

В Израиле уже второй гражданин этой страны получил положительный тест на коронавирус. Им оказался израильтянин, который был эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В настоящее время зараженный коронавирусом находится на карантине в больнице. В медицинском центре заявили, что он не заразился вирусом в Израиле.

Ранее на карантин поместили израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позднее выявили новый коронавирус.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Алесей Гончарук заявил, что украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - призвал украинцев премьер-министр Украины.