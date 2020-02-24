Коронавирус Covid-19: в Китае сделали важное заявление

Вакцина от коронавируса нуждается в дальнейших проверках и доработках / Фото pixaby

В Китае заявили, что разработали вакцину, которая может эффективно бороться с коронавирусом. Однако, она нуждается в дальнейших проверках и доработках. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - цитирует дипломата российский Интерфакс.

Кроме того, по словам посла Китая в России, найдены эффективные лекарства для лечения коронавируса. Их эффективность показывает свыше 85%, в некоторых районах - более 90%.

"Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения", - отметил Ханьхуэй.

Дипломат рассказал, что в Китае нашли и старое лекарство, которое эффективно действует против коронавируса - это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Напомним, за воскресенье, 23 февраля, в Китае коронавирус убил еще 150 человек, в Южной Корее число инфицированных значительно возросло, а в Италии сообщили о еще одном погибшем в результате заболевания. Кроме того, в Израиле стало известно о еще одном положительном тесте на коронавирус COVID-19.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Алесей Гончарук заявил, что украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - призвал украинцев премьер-министр Украины.