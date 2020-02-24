Коронавирус совсем близко: в Польше госпитализировали человека с подозрением на заразу из Китая

Госпитализированный недавно был в Азии, но не в Китае / Фото twitter.com/ChuBailiang

В польском Кракове госпитализировали уже третьего пациента с подозрением на коронавирус covid-19, который убил уже 2619 человек.

Имя и пол госпитализированного не разглашаются. Он находится в университетской больнице в Кракове. Информацию подтвердила пресс-секретарь Мария Влодковская. Результаты тестов на коронавирус будут известны сегодня или завтра, 25 февраля. Известно, что госпитализированный недавно был в Азии, но не в Китае, передает радиостанция RMF24.

Сообщается также, что ранее тесты на коронавирус в Польше показывали отрицательный результат.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Алесей Гончарук заявил, что украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - призвал украинцев премьер-министр Украины.

Напомним, в Китае заявили, что разработали вакцину, которая может эффективно бороться с коронавирусом. Однако, она нуждается в дальнейших проверках и доработках.