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Итальянцы - в панике: в стране уже четыре жертвы коронавируса

24 февраля 2020, 12:22

Жители Италии массово скупают продукты в супермаркетах и маски в аптеках.

коронавирус, врач
Коронавирус посеял панику в Италии/ Фото Reuters

В Италии зафиксирована четвертая смерть от китайского коронавируса covid-19. В целом, количество больных в стране достигло более 150 человек.

Последняя жертва проживала в Ломбардии, городе Кремона, передает The Gardian. Ранее стало известно о третьей жертве коронавируса. Ею стала пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также и онкологическим заболеванием и на момент смерти находилась в больнице в тяжелом состоянии. Предварительной причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью.

Тем временем итальянское правительство ввело драконовские меры. В стране штрафуют людей, которые въезжают или выезжают из районов вспышки коронавируса. Полиция патрулирует 11 городов в северных районах Ломбардии и Венето, они были заблокированы с вечера пятницы, 21 февраля.

Транспортные границы между Францией и Италией пока что закрывать не собираются. Власти страны заявляют, что такие меры не имеют смысла, так как распространение вируса не ограничивается только административными границами.

Тем не менее 23 февраля Австрия примерно на четыре часа приостановила движение поездов через Альпы в Италию. После того как тесты двоих путешественников дали отрицательный результат на коронавирус, движение восстановили.

Тем временем сами итальянцы стали поддаваться панике. Они массово скупают  продукты в супермаркетах и маски в аптеках. В церквях отменяют воскресные службы.

Как сообщал Главред, в польском Кракове госпитализировали уже третьего пациента с подозрением на коронавирус covid-19. Имя и пол госпитализированного не разглашаются. Он находится в университетской больнице в Кракове. Результаты тестов на коронавирус будут известны сегодня или завтра, 25 февраля. Известно, что госпитализированный недавно был в Азии, но не в Китае, 

Напомним, Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса. В частности, в Кувейте сообщили о трех случаях заражения, в Бахрейне - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай уханьского вируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат, 

коронавирус китайский коронавирус Новости Италии
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