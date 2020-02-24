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В Италии разбушевался коронавирус: жертвы растут, пассажиров проверят

24 февраля 2020, 19:46

Опасный недуг унес жизни шести человек в этой стране.

коронавирус, врач, термометр
Пассажирам из Италии будут проверять температуру / Фото pixaby

В Италии возросло количество заболевших и погибших вследствие заболевания коронавирусом – зафиксировано шесть летальных случаев и 224 заразившихся человека.

Как сообщает Іl Fatto Quotidiano, все погибшие – это пожилые люди. В частности, жертвой коронавируса стала онкобольная женщина, а также 84-летний мужчина, которого госпитализировали, а через несколько часов он умер.

Италия находится на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

В связи со вспышкой коронавируса в Италии замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве констатировал, что температурный скрининг на украинских пограничных постах, куда прибывают пассажиры из Италии. Это касается аэропортов Борисполь и Жуляны.

"Мы готовы принять больных с коронавирусом и предоставить им качественную медицинскую помощь. На сегодняшний день у нас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и около 5 тыс. среднего медицинского персонала. Также мы имеем инфекционные боксы с пониманием того, что они используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии. В дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения учреждений здравоохранения и оказывается медицинская помощь в обычном режиме", - сказал чиновник.

Также температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения Тиса в Закарпатской области.

Между тем, по рекомендациям ВОЗ Евросоюз не планирует закрывать границы в Шенгенской зоне блока.

В связи со сложившейся ситуацией Генконсульство Украины в Милане останавливает прием граждан и выдачу документов.

"Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля с.г. приостанавливает прием граждан и выдачу документов. Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

При необходимости экстренного оформления документов рекомендуется обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Италии началась паника на Закарпатье, ведь много местных заробитчан постоянно возвращаются из этой страны в Украину.

Как ранее сообщалось, в польском Кракове госпитализировали уже третьего пациента с подозрением на коронавирус covid-19, который убил уже 2619 человек. Имя и пол госпитализированного не разглашаются. Он находится в университетской больнице в Кракове.

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