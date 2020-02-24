Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты

Коронавирус в Китае / Reuters

Сотрудники Международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследующие вспышку коронавируса нового типа, после посещения Китайской Народной Республики не обнаружили значимых мутаций инфекции коронавируса.

С таким заявлением в понедельник, 24 февраля, выступил руководитель Комиссии по реагированию на Covid-19 Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

"Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с достоверностью [...] 99,9 процента, показало, что на данный момент значимой мутации вируса не произошло", — заявил он.

Лян Ваньнянь рассказал, что команда экспертов ВОЗ, в которую вошли 25 китайских и иностранных специалистов, прибыли в КНР 16 февраля. Они побывали в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в городе Ухань - центре эпидемии коронавируса.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины. До этого ученые подтвердили новый механизм - еще один способ передачи убийственного коронавируса.