УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты

24 февраля 2020, 23:08

Эксперты Всемирной организации здравоохранения побывали в главных китайских городах, а также в провинции Ухань  - центре эпидемии коронавируса.

Коронавирус
Коронавирус в Китае / Reuters

Сотрудники Международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследующие вспышку коронавируса нового типа, после посещения Китайской Народной Республики не обнаружили значимых мутаций инфекции коронавируса.

С таким заявлением в понедельник, 24 февраля, выступил руководитель Комиссии по реагированию на Covid-19 Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

"Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с достоверностью [...] 99,9 процента, показало, что на данный момент значимой мутации вируса не произошло", — заявил он.

Лян Ваньнянь рассказал, что команда экспертов ВОЗ, в которую вошли 25 китайских и иностранных специалистов, прибыли в КНР 16 февраля. Они побывали в Пекине, провинциях Гуандун, Сычуань, а также в городе Ухань  - центре эпидемии коронавируса.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины. До этого ученые подтвердили новый механизм - еще один способ передачи убийственного коронавируса.

коронавирус китайский коронавирус эпидемия Новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:05
Украина готовится к жуткому вирусу: Гончарук заговорил о боксах для больных
24 февраля, понедельник
23:23
"Дети вне угрозы": украинка в Италии рассказала о распространении коронавируса
23:21
Смерти не боятся: украинцы с Diamond Princess наотрез отказались ехать домой
23:09
Половой внедреж: ученые рассказали, возможен ли секс в космосе
23:08
Эксперты ВОЗ исследовали мутации коронавируса в Китае: результаты
22:53
Самый важный прием пищи: почему нужно плотно завтракать
22:20
Гибель животных: под Харьковом перевернулся грузовик, перевозивший свиней
22:16
Похож на кровь: в Антарктиде запаниковали из-за окраски снега
22:00
Ламинирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура
21:56
В зубы взял - инсульта избежал: ученые составили новую противоинсультную диету
21:36
Тело лежало на кухне: стали известны подробности гибели экс-главы правления Интера Старицкого
21:34
"Пролито много русской крови": Газманов накинулся на Лайму Вайкуле из-за Крыма
20:58
Полный беспредел: в Днепре открыли стрельбу, серьезно ранены три человека Видео
20:30
В Украине снижена цена на газ до четырехлетнего минимума
20:30
Родственные связи 2 сезон 1 и 2 серия смотреть онлайн 24-02-2020 Видео
20:11
Опасный ветер: в Херсоне ребенка придавило деревом
19:48
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
19:46
В Италии разбушевался коронавирус: жертвы растут, пассажиров проверят
19:45
Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах
19:31
"Ужасная паника": матч Лиги Европы в Италии оказался под угрозой срыва
19:26
Уматовые блины на молоке и не только с разными начинками: лучшие рецепты Видео
18:54
Глава Госпогранслужбы придумал расправу для тех, кто не проверится на коронавирус
18:53
Любимец Путина позвал Maruv в Россию и полил украинцев грязью
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 24-02-2020 Видео
18:08
Чат с врачом-диетологом Оксаной Скиталинской
17:56
"Наденьте большой презерватив": в Сети высмеяли костюм Скалецкой в санатории Новых Санжар Видео
17:55
Xbox Series X будет в 8.5 раз мощнее, чем Xbox One
17:37
Бывший фаворит в пролете: какие партии сейчас прошли бы в Раду – опрос Видео
17:30
Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото Фото
17:11
Родственные связи 2 сезон - дата выхода, актеры и роли и график серий Видео
17:04
Бешеный шторм атаковал Одессу: повалило деревья, город парализован - фото Фото Видео
17:02
Черная Масленица 2020 в Германии: авто протаранило толпу, пострадали дети
16:48
YouTube по ошибке создал самое длинное видео в истории
16:42
Это не вторые Грынджолы: почему у Go-A хорошие шансы на Евровидении мнение
16:30
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
16:27
Коронавирус и заробитчане: на Закарпатье паника из-за ситуации в Италии
15:56
Sony представила Xperia 1 II и Xperia Pro - новые топовые 5G-смартфоны
15:23
Зеленский и не Порошенко: опрос показал новых фаворитов украинцев в президентской гонке
15:08
Харли Квинн 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:52
Эксперт рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины
14:45
По Украине бьет новый циклон: когда утихнет ураганный ветер Видео
14:37
СМИ рассказали, кто умышленно блокирует работу Минюста актуально
14:33
В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году
14:15
Тысячи их: киевлянке принесли платежку с громадной суммой за отопление - фото
14:10
Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер Видео
14:00
Холодильники, телевизоры и другие девайсы: на покупку какой бытовой техники украинцы тратят больше всего денег новости компании
13:52
Смертоносный ветер в Одессе: женщину насмерть прибило дерево - фото Фото Видео
13:42
Уханьский вирус косит людей в Иране: депутат заявил о 50 жертвах
13:22
"Хочу, бл*дь, и поздравляю!": Maruv отреагировала на скандал из-за своего поста Видео
13:19
Анонсирован Sony Xperia 10 II - среднебюджетный смартфон с тройной камерой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять