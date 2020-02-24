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"Дети вне угрозы": украинка в Италии рассказала о распространении коронавируса

24 февраля 2020, 23:23

Девушка заверяет, что организация карантина в стране находится на должном уровне.

Украинка рассказала, как обстоят дела с коронавирусом в Италии / Фото: Instagram/totallyitaly

Украинка Екатерина Звезда проживает в Италии и рассказала, как обстоит ситуация в государстве после распространения информации о вспышке коронавируса.

"Вспышка коронавируса произошла в районе деревни провинции Лоди, где очень общительный мужчина после контакта со своим другом, вернувшимся из Китая, провел пару недель активной социальной жизни. Поиграл в футбол, пробежал марафон, сходил на три ужина, полюбился с любимой женой на восьмом месяце беременности. Кашлял, болел, но продолжал быть в строю", – написала она в Instagram.

Женщина живет в Ломбардии, которая расположена в 30 км от Милана, и утверждает, что в стране 11 деревень и около 40 тысяч человек находятся карантине из-за китайского коронавируса. Она отметила, что границы остаются открытыми, как и авиасообщение.

"…Спички и соль в наличии. Волонтеры работают четко, медики и полиция мобилизированы, каждый ребенок знает, что делать, если обнаружил симптоматику. Нет, не ехать в больницу, а звонить 112, а дальше либо к тебе выезжает спецбригада с тампонами для проверки, либо идешь пить ромашку и лечить сопли", – рассказала жительница Италии.

Екатерина подчеркнула, что правительство Италии работает четко, поэтому она гордится "своей второй родиной".

"Быстро, четко, модно и молодежно. Все, что раздувают там про нас ваши СМИ, – это никакой не последний день Помпеи, а превентивные меры, чтоб блокировать развитие заразы. Именно поэтому школы, карнавал, футбол и показ моды остановили. Обещают до 1 марта полностью взять ситуацию под контроль", – отметила украинка.

По словам украинки, в итальянских новостях отсутствует паника. Болезнь охватила лишь два северных региона ¬ – Ломбардию и Венето, а в остальных ничего не изменилось.

"Сегодня пришли аудиосообщения от главврача и педиатра: не паниковать. Осложнения – да, возможны у людей с проблемами со здоровьем и пожилых. Дети (что меня интересовало больше всего) вне угрозы. Переносят этот вирус, как простуду. Кстати, к вопросу об "уже три смерти": это старики, которые умерли от сопутствующих вирусу осложнений в возрасте под 80 и не зная, что у них COVID-19", – сообщила украинка.

Как ранее сообщалось, в Италии возросло количество заболевших и погибших вследствие заболевания коронавирусом – зафиксировано шесть летальных случаев и 224 заразившихся человека.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Италии началась паника на Закарпатье, ведь много местных заробитчан постоянно возвращаются из этой страны в Украину.

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