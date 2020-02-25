Коронавирус в Италии: стало известно о еще одной жертве болезни

Коронавирусом заразились 229 человек в Италии / Reuters

Коронавирус из Китая активно распространяется на севере Италии. На данный момент число зараженных перевалило за двести и составляет 229 случаев. Кроме того, возросло и число жертв коронавируса – на данный момент известно о семи смертях.

Как сообщает агентство ANSA, седьмой жертвой коронавируса стала 62-летняя женщина, которую в ночь на 22 февраля привезли из городка Лодиджиано. Тест на коронавирус оказался положительным, пациентка умерла в больнице Санта-Анна в Комо.

В целом, коронавирус убил шесть человек в Ломбардии (всего в этом регионе 172 случая заражения), и одного - в Венето (33 случая заражения).

Тем временем по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника, 25 февраля, общее число заболевших новой формой пневмонии в мире составило 80 079 человека, умерли 2 699 человек. Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравоохранения.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 77 779 в Китае, 2 300 - за границей. Смертельные исходы - 2 666 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 33 - за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 27 323 человек", - передает центральное ТВ Китая.

Читайте такжеУкраина готовится к жуткому вирусу: Гончарук заговорил о боксах для больныхНапомним, ранее украинка Екатерина Звезда, которая проживает в Италии, рассказала, как обстоит ситуация в государстве после распространения информации о вспышке коронавируса.

Как сообщал Главред, из-за ситуации с коронавирусом в Италии началась паника на Закарпатье, ведь много местных заробитчан постоянно возвращаются из этой страны в Украину.