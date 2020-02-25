Изолированы тысячи туристов: на популярном курорте нашли коронавирус

Коронавирус добрался до Канарских островов / Фото Reuters

Коронавирус COVID-19 из Китая добрался до Канарских островов. В отеле на юге курортного острова Тенерифе болезнь подтвердилась у одного из посетителей.

После обнаружения инфицированного более тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace были заблокированы в здании на время проведения тестов, передает издание Diario de Avisos.

Известно, что больной коронавирусом турист жил в отеле вместе с супругой на протяжении недели. Пара прибыла на Канары из Италии. На данный момент мужчина находится в медучреждении под санитарным контролем до получения результатов повторных анализов.

Напомним, в Италии число зараженных составляет 229 случаев. Кроме того, возросло и число жертв коронавируса – на данный момент известно о семи смертях.

Кроме того, в Ираке зафиксированы еще четыре новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Как сообщает Министерство здравоохранения и окружающей среды страны, все случаи были диагностированы в провинции Киркук в иракской семье, которая ранее посещала Иран, где по меньшей мере 60 человек заболели коронавирусом. На данный момент семья находится на карантине.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, на данный момент в мире подтверждены 80 289 случаев заражения коронавирусом, погибли 2704 человека, выздоровели -27 789.

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Как сообщал Главред, в Закарпатской области госпитализировали местного жителя с подозрением на коронавирус. 35-летний мужчина попал в областную инфекционную больницу с повышенной температурой. Житель Закарпатья работает на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся из Китая.