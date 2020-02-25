"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавируса

Китайский коронавирус / GettyImages

Американский писатель Дин Кунц предсказал появление китайского коронавируса еще в 1981 году. Так, в своем триллере "Глаза тьмы" он рассказывает о смертельно опасном вирусе Ухань-400.

Согласно сюжету книги, героиня отпустила ребенка в поход, но во время путешествия он якобы погибает. Спустя какое-то время женщина начинает получать таинственные сообщения о том, что мальчик жив и начинает собственное расследование.

В одной из глав книги упоминается вирус Ухань-400, который в первых изданиях книги называется Горки-400, но с 1989 года название вируса изменили на Вухан – один из вариантов написания Уханя.

"Один китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали "Ухань-400", по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты", - описывается смертельный вирус в книге.

При этом указано, что носитель вируса становился заразным уже через четыре часа после контакта с ним, а зараженный не живет дольше 24 часов. Большинство умирает через двенадцать.

Как ранее сообщал Главред, ученые считают, что источником смертельного китайского коронавируса стали змеи.