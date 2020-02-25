Всё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирус

Коронавирус всё ближе к Украине – первые случаи зафиксировали в Хорватии и Австрии / GettyImages

Коронавирус COVID-19 добрался до Австрии и Хорватии.

"Первый случай коронавируса выявлен в Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич. Речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", — цитирует РИА Новости хорватского премьер-министра Андрея Пленковича.

В Австрии зафиксированы сразу два случая заражения коронавирусом – оба в федеральной земле Тироль, сообщила телерадиокорпорация ORF. Обоих больных переправили в инфекционное отделение клиники Инсбрука.

По данным на 25 февраля 2020:

заразились коронавирусом всего 79524 чел.;

умерли – 2626;

выздоровели – 25160;

в Италии число заразившихся за сутки выросло с 79 чел. до 152 пациентов, 3 пациента погибли.

Ранее на популярном курорте нашли коронавирус. Больной коронавирусом турист жил в отеле вместе с супругой на протяжении недели.

Как сообщал Главред, в Закарпатской области госпитализировали местного жителя с подозрением на коронавирус. 35-летний мужчина попал в областную инфекционную больницу с повышенной температурой. Житель Закарпатья работает на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся из Китая.