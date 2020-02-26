Коронавирус добрался до Румынии, число зараженных во Франции и Германии возросло

Коронавирус продолжает бушевать / Фото Reuters

В столице Румынии Бухаресте зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Заразу в страну привез вернувшийся три недели назад турист из Италии.

На данный момент зараженного поместили на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста, сообщает Reuters. Тем временем, во Франции и Германии зафиксированы по два новых случая заражения коронавирусом.

Коронавирус во Франции

Новый случай инфицирования вирусом из Китая был зафиксирован в Париже. В частности, коронавирус обнаружили у молодой китаянки, которая недавно вернулась из Китая, передает France 24.

Вторым заболевшим стал-мужчина, который недавно посещал регион Ломбардия в северной Италии. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14. При этом 11 из них выздоровели, один человек умер.

Коронавирус в Германии

В федеральной земле Баден-Вюртемберг с коронавирусом госпитализирован 25-летний мужчина. Вероятно, он подхватил болезнь во время своей недавней поездки в Милан, передает Tagesschau.

Кроме того, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия с симптомами болезни была госпитализирована супружеская пара. Диагноз коронавирус подтвердился у женщины.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в Германии достигло 18. Большинство из них в настоящее время уже выписаны из больницы.

Коронавирус в Китае

В Китае продолжает расти количество зараженных коронавирусом нового типа. За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения, 52 человека умерли.

Согласно последним данным из 31 провинции, в целом зафиксированы 78 064 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек. Число жертв пневмонии выросло до 2715 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отныне в Украине будут проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны.

Как сообщал Главред, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае разработали вакцину, которая может эффективно бороться с коронавирусом. Однако, она нуждается в дальнейших проверках и доработках. Кроме того, в Китае нашли и старое лекарство, которое эффективно действует против коронавируса - это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".